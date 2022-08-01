Не пара: бывший муж Лопес предрек скорый развод певицы с Аффлеком

Охани Ноа усомнился в счастливом браке знаменитостей. Неужели все улыбки и поцелуи — красивая картинка?

Летом этого года популярная певица Дженнифер Лопес в четвертый раз вышла замуж. Пока один ее бывших мужей занят построением личной жизни, то другой озабочен тем, что происходит у нее с новой любовью — актером Беном Аффлеком. Охани Ноа усомнился в долговечности ее брака.

Певица неоднократно признавалась, что Аффлек является любовью всей ее жизни и заявляла о желании взять его фамилию. Однако, уверяет Ноа, такие слова она произносила всем своим партнерам.

«Я желаю ей и Бену всего наилучшего, но не уверен, что этот брак продлится долго», — рассказал экс-супруг артистки.

Охани Ноа и Дженнифер Лопес на премьере фильма «Это старое чувство» (1997 г.). Фото: www.globallookpress.com / Kay Blake / ZUMAPRESS.com

Также мужчина отметил, что звезда является очень влюбчивой.

«Джен любит быть влюбленной, она была помолвлена ​​шесть раз. Бен — муж номер четыре. Я был мужем номер один, и она сказала мне, что я любовь всей ее жизни. Когда мы лежали в постели в первую брачную ночь, она говорила, что мы будем вместе всегда», — цитирует слова Ноа DailyMail.

Охани Ноа и Дженнифер Лопес поженились в 1997 году. Артистка была старше избранника на пять лет: ей было 28, а ее первому мужу 23. В браке пара прожила 11 месяцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мама Лопес одобрила союз дочери с Аффлеком.