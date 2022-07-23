Мама Дженнифер Лопес одобрила брак дочери с Беном Аффлеком. Об этом рассказала ее подруга, телеведущая Санни Хостин в программе передачи The View.

Как отметила телеведущая, Лупе Лопес всегда была уверена, что бывшие возлюбленные снова сойдутся, а Бен Аффлек — единственная и вечная любовь Дженнифер.

«Бен — ее истинная любовь», — цитирует маму певицы Санни Хостин.

Кроме того, телеведущая добавила, что она абсолютно уверена в счастливый конец этой звездной пары. Не забыла она и вставить комментарий, что Дженнифер Лопес не должна сходиться ни с кем другим, а сразу выходить замуж за Бена Аффлека.

«Они будут жить долго и счастливо. И на этом точка. Поэтому она взяла его фамилию — она любит его», — заявила Хостин на передаче.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились 16 июля в Лас-Вегасе. Пара воссоединилась спустя почти 20 лет разлуки. За это время Лопес успела побыть в браке с музыкантом Марком Энтони и родить от него двоих детей, а Аффлек был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, в союзе с которой появилось трое детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отправились на медовый месяц в Париж. Однако молодожены проведут время в городе любви не одни.