«Играет с миром в карты»: зачем премьер Косово Курти пытается подражать Зеленскому

По словам аналитиков американского издания, глава непризнанной республики хочет создать искусственный имидж и «надавить на жалость» подобно украинскому президенту. Так ли это на самом деле?

Премьер непризнанной республики Косово Альбин Курти пытается создать тот же искусственный имидж, что и украинский президент Владимир Зеленский. Такое заявление президента Сербии Александра Вучича приводит американское издание The Washington Post.

Минувшей ночью в своем обращении к нации сербский президент обвинил Косово в эскалации конфликта и «использованием настроений в мире в попытках хитроумной карточной игры».

Кроме того, Александр Вучич добавил, что Альбин Курти строит из себя того же персонажа на мировой арене, что и Владимир Зеленский — жертву.

«Курти хочется, чтобы его увидели в том же свете, что и Владимира Зеленского», — цитирует Вучича The Washington Post.

Instagram* / zelenskiy_official

Ночью 31 июля президент Сербии Александр Вучич сообщил, что полиция самопровозглашенной Республики Косово в полночь начнет силовую операцию против проживающих на севере края сербов. Сербское население на севере Косово и Метохии начало сооружать баррикады — в нескольких районах прозвучали сирены и выстрелы. Позднее Минобороны Сербии выступило с официальным заявлением, а вскоре в ситуацию с советами вмешались Соединенные Штаты. 5-tv.ru составил подробную хронологию событий и разложил все факты «по полочкам».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как отреагировали на ситуацию в Сербии в российском МИДе.

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