Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

МИД РФ: Запад хочет «нейтрализовать» Сербию косовоалбанскими руками

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 708

Представитель МИД Захарова: РФ призывает стоящих за волнениями в Косово США и ЕС прекратить провокации

МИД РФ: Запад хочет «нейтрализовать» Сербию косовоалбанскими руками

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В российском МИД осудили попытки дестабилизировать ситуацию в Сербии.

Попытки разжечь конфликт в Сербии прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале дипведомства.

В официальном обращении МИД говорится, что решение «властей» Приштины начать с 1 августа применение «правил» о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов — это шаг к изгнанию сербского населения. Такие изменения в порядке проживания граждан в ведомстве назвали «необоснованными и дискриминационными».

По словам Захаровой, это приведет к разрушению сербских институтов, защищающих права сербских жителей от произвола приштинских радикалов во главе с «премьером» А. Курти.

В Косово преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий.

«На острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно „нейтрализовать“ косовоалбанскими руками. Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово», — заявили в МИД РФ.

Подобную ситуацию Захарова назвала свидетельством провала миротворческой миссии Евросоюза и примером того, какое место Белграду уготовано в ЕС.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, сербская пресса предупредила о сработавших сиренах воздушной тревоги. По неофициальным данным, в районе Косово начались народные волнения, возводятся баррикады. Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам страны сообщил, что полиция самопровозглашенной Республики Косово в полночь начнет силовую операцию против проживающих на севере края сербов.

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