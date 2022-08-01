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«Петушиная задиристость»: Кушанашвили объяснил, почему скандалы идут на пользу Собчак

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 23

Журналист Кушанашвили обвинил Собчак в использовании скандалов ради популярности

«Петушиная задиристость»: Кушанашвили объяснил, почему скандалы идут на пользу Собчак

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Российский публицист дал жесткую оценку скандальному поведению теледивы.

Известный журналист и светский обозреватель Отар Кушанашвили раскрыл горькую сущность телеведущей Ксении Собчак. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, светская львица является «моральным мазохистом», Собчак доставляют удовольствие публичные препирательства и оскорбления.

«Ксения состоит из теста, состав которого: беспримерное упрямство и петушиная задиристость. Для нее это все является сутью, кислородом, оптимальной средой, источником мощного наслаждения. Когда ее обзывают, то дарят ей настроение и множат славу», — написал он в своем блоге.

Кроме того, недавно Собчак в жесткой форме высмеяла песню Олега Газманова. За коллегу заступился Николай Басков. «Золотой голос России» посвятил ей гневное стихотворение. Однако та публично поблагодарила его за то, что тот не стал упоминать ее участие в проекте «Дом-2».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что блогер Миро раскрыла хитрость телеведущей, которая, по слухам, беременна вторым ребенком.

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