Певица старается объяснить своим детям, почему они не могут вернуться к друзьям.

Лобода отказала дочерям в возвращении в Россию

Фото: Instagram* / lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода рассказала, что отказала своим дочерям в возвращении в Россию. Она сообщила, что дети с трудом восприняли переезд в другую страну, в особенности ее старшая дочь Ева. Об этом она сообщила в You-tube шоу грузинского журналиста Ноэ Сулаберидзе.

«Дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. Я очень долго объясняла, почему мы не можем остаться, почему мы выбираем такой путь. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: „Мама, я очень скучаю по своим друзьям“. Но я говорю, что так сложилось, так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем и не вернемся», — рассказала Лобода.

Певица добавила, что младшая Матильда тоже задает вопросы, почему семья живет в другом доме и уехала в другую страну. По словам Лободы, она говорит ей, что они путешествуют по миру и смотрят разные места.

Светлана Лобода покинула Россию после того, как страна начала военную спецоперацию по защите Донбасса в феврале текущего года. После этого она неоднократно поливала грязью Россию, страну, в которой когда-то зарабатывала миллионы.

Как ранее писал 5-tv.ru, Лобода ответила на слухи об оплаченном ее пиарщиком «романе» с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Она опубликовала скриншот новостной ленты, которая пестрит откровениями продюсера Кирила Чибисова, который рассказал, сколько музыкант получал за каждое якобы свидание с блондинкой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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