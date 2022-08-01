«Я уже не та»: покинувшая Россию Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости

По словам певицы, сейчас в ее жизни очень сложный период, который действует в каком-то смысле даже деструктивно.

Певица Вера Брежнева, которая сбежала из России в Италию, показала, как на ней отразились последние несколько месяцев переживаний. Первое селфи за долгое время она опубликовала в социальных сетях.

Звезда поделилась, что выложить фото ее подвигла девушка, которая следит за всеми сторис, но при этом давно не видела ее саму. Певица рассказала, что за июль нашла всего два фото. Она отметила, что все изменилось вокруг нее и продолжает меняться внутри. Вера Брежнева подчеркнула, что ей непривычно на себя смотреть, потому что «все привычное осталось в прошлом».

Брежнева отметила, что сейчас проходит очень сложный период, который не может быть без изменений.

«Даже сейчас я уже не та, что была всего два месяца назад. Такое количество боли не может не изменить человека. Но я стараюсь бережно, нежно и трепетно оберегать любовь, которая есть внутри меня. Любовь, добро и свет», — призналась певица.

Она добавила, что сейчас находит силы в своей семье, друзьях.

Вера Брежнева опубликовала селфи. instagram* / ververa

Брежнева выступила против начала спецоперации России по защите Донбасса и перебралась в Италию. В июне она сообщила, что становится совершенно другой и больше не считает нужным скрывать седину и морщины на фотографиях. Одно время она была волонтером и помогала Украине. Ей также не нравилось, что ее муж Константин Меладзе не комментирует ситуацию на Украине.

Как ранее писал 5-tv.ru, певица Вера Брежнева впервые высказалась после слухов о разрыве с Константином Меладзе.

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