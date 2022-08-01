Вера Брежнева высказалась о слухах про развод с Меладзе: «Все изменилось»

Певица Вера Брежнева впервые высказалась после слухов о разрыве с исполнителем Константином Меладзе. Несколько месяцев назад вокалистка спешно улетела в Италию и с того времени на просторах ее соцсетей не появилось ни одного совместного фото с мужем.

Вероятно, на их отношения повлияли политические разногласия, ведь звезда поддалась антироссийским настроениям и позволяет себе нелестные высказывания в адрес нашей страны. Ее супруг напротив, предпочитает сохранять нейтральную позицию. Это очень беспокоит Брежневу, из-за чего та негативно относится к Меладзе.

На данное время в соцсетях певицы стали отсутствовать не только семейные снимки, но и ее собственные. Вокалистка перестала регулярно выходить на связь с фанатами и редко рассказывает о своей жизни. Однако в этот раз Вера все-таки появилась в микроблоге и выложила несколько публикаций. Их смысл подписчики связали с возможным разводом пары.

«Все изменилось вокруг меня, продолжает меняться внутри. Непривычно на себя смотреть. Потому что все привычное осталось в прошлом», — загадочно отметила певица.

Недавно Брежнева также сделала странную публикацию про любовь. Тогда исполнительница написала всего три слова: «Любовь спасет мир». Было это связано с Константином Меладзе или вокалистка просто вспомнила строчки одной из своих песен — неизвестно. Однако поклонники вовсю продолжают обсуждать вероятный развод пары. Это вполне похоже на них, ведь артисты еще в 2015 году скрыли новость о своей свадьбе, поэтому также могут скрывать конец своих отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о всю правду об отношениях Меладзе и Брежневой со слов бывшей жены музыканта Яны Сумм.