Пугачева запечатлела в небе над Юрмалой странное видение: «Это знак»

Уехавшая из РФ певица продолжает путешествовать по загранице. Изредка делится с поклонниками эмоциями и переживаниями.

Юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в социальных сетях новое видео из латвийской Юрмалы. Шоумен показал красивый закат, которым он любовался вместе с детьми и женой, певицей Аллой Пугачевой.

В ролике на заднем фоне можно услышать голоса детей и самой артистки. Галкин застал золотой закат на пляже, в то время как певица полюбовалась видами уже над усадьбой в Юрмале.

«Это большая редкость! Это какой-то знак небесный!» — восклицала Пугачева.

Instagram* / maxgalkinru

Звездная пара покинула Россию после начала специальной военной операции по защите Донбасса в феврале текущего года. Примадонна обещала вернуться на родину вместе с детьми ближе к осени. Ее же супруг стал резко высказываться о России и согражданах, чем вызвал негодование у российского общества. Многие посоветовали артисту больше никогда не возвращаться на родину, потому что тут его больше никто не ждет.

Как ранее писал 5-tv.ru, Максим Галкин, который накануне демонстрировал идиллическую семейную жизнь в латвийской Юрмале, опубликовал новый ролик в одиночестве в Турции.

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