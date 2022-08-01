Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Пугачева запечатлела в небе над Юрмалой странное видение: «Это знак»

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 34

Пугачева запечатлела в небе над Юрмалой необычное явление и приняла его за знак свыше

Фото, видео: Instagram* / alla.pugacheva;maxgalkinru

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Уехавшая из РФ певица продолжает путешествовать по загранице. Изредка делится с поклонниками эмоциями и переживаниями.

Юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в социальных сетях новое видео из латвийской Юрмалы. Шоумен показал красивый закат, которым он любовался вместе с детьми и женой, певицей Аллой Пугачевой.

В ролике на заднем фоне можно услышать голоса детей и самой артистки. Галкин застал золотой закат на пляже, в то время как певица полюбовалась видами уже над усадьбой в Юрмале.

«Это большая редкость! Это какой-то знак небесный!» — восклицала Пугачева.

Instagram* / maxgalkinru

Звездная пара покинула Россию после начала специальной военной операции по защите Донбасса в феврале текущего года. Примадонна обещала вернуться на родину вместе с детьми ближе к осени. Ее же супруг стал резко высказываться о России и согражданах, чем вызвал негодование у российского общества. Многие посоветовали артисту больше никогда не возвращаться на родину, потому что тут его больше никто не ждет.

Как ранее писал 5-tv.ru, Максим Галкин, который накануне демонстрировал идиллическую семейную жизнь в латвийской Юрмале, опубликовал новый ролик в одиночестве в Турции.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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