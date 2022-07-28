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Расставшийся с Пугачевой и детьми Галкин вышел на связь из Турции

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 170

Покинувший Пугачеву с детьми Максим Галкин вышел на связь из Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / maxgalkinru

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Юморист показал, как в одиночестве наслаждается видами Антальи.

Максим Галкин, который лишь накануне демонстрировал идиллическую семейную жизнь в латвийской Юрмале, опубликовал новый ролик в одиночестве из Турции.

Сбежавший из страны в непростое время юморист приехал в Анталью, где у него запланированы концерты. На видео Галкин, оставивший в Латвии супругу Аллу Пугачеву и детей Гарри и Лизу, выглядит вполне довольным.

«Не холодно», — говорит в кадре артист на фоне турецких видов.

По мнению блогера Алены Жигаловой, чем ближе осень, тем сильнее становится страх Галкина быть брошенным Пугачевой и остаться в одиночестве. До сих пор неизвестно, вернется ли юморист в Россию. Пугачева ранее заявила, что планирует приехать на родину к 1 сентября.

Звездное семейство покинуло РФ вскоре после начала специальной военной операции. Из-за границы Галкин стал резко высказываться в адрес России и сограждан, чем вызвал негодование у внушительной части российского общества. Многие рекомендовали юмористу больше никогда не возвращаться на родину, поскольку тут его больше никто не ждет. Пугачева, со своей стороны, до сих пор не озвучила свою политическую позицию, однако подчеркивала, что об эмиграции речи не идет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущий Юрий Николаев раскритиковал юмориста Максима Галкина за его высказывания о России.

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