Частные объявления о продаже товаров в интернете скоро могут запретить. Депутаты считают, что эту информацию могут использовать против россиян недружественные страны. Представители бизнеса не согласны и говорят, что запрет нанесет удар по миллионам простых людей. Как будем продавать — выяснил корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Сандра третий год как занимается онлайн-продажами. Теперь и не знает, выживет ли ее бизнес. В Госдуме планируют создать нового — единого оператора рекламы и интернет-объявлений. А все старые, через которых она сейчас и работает, могут просто исчезнуть.

«В электронной форме это намного легче, проще. Делаешь описание, скидываешь фотографии, видео, тут же люди пишут, либо звонки. И я не представляю, как это можно делать не в электронном виде», — пояснила предприниматель.

Речь идет о поправках к закону о рекламе. Депутаты предлагают навести порядок на рекламном рынке. Любые объявления — от продажи носков до аренды квартир — размещать только на одном информационном сайте, который интегрируют с Госуслугами.

«В ситуации информационной войны, развязанной против РФ, конечно, мы не должны оставлять какие-то пробелы. Защита информационного пространства здесь крайне важна. Ну и второй вопрос — то, что касается персональных данных людей, как их защищать», — заявил зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.

А как же Avito, Юла, Cian и прочие — что будет с ними? Скорее всего они просто исчезнут с рынка. Руководители компаний вступают в жаркие баталии с депутатами, чтобы дать законопроекту обратный ход и доказать: их бизнес чист и прозрачен.

«Если частное лицо во Владивостоке хочет приобрести коляску, то покупатель в Калининграде нажимает кнопку, и с помощью интеграции сервиса со Сбербанком, Почтой России он безопасно хранит свои деньги. Посылка доставляется покупателю, он ее проверяет», — доказывает прозрачность системы CEO «Авито» Владимир Правдивый.

Новая перестройка рекламного рынка, которую инициируют депутаты, еще и для того, чтобы избавить этот самый рынок от иностранного капитала. Те компании, у которых его нет, смогут остаться. Их включат в структуру нового единого оператора.

Специалисты по интернет-продажам к новому законопроекту относятся скептически, называя его не доской, а тоской объявлений.

«Эти сервисы, которые всем нам доступны, развивались кто-то 20 лет, кто-то 30 лет. И на протяжении десятилетий проходило становление этих сервисов, того функционала, который в них доступен. Для того, чтобы воссоздать хоть что-то похожее, на это минимум десяток лет понадобится», — посетовал президент ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Законопроект касается и рынка наружной рекламы. Там, заявляют его авторы, бизнесмены нередко работают в черную, неофициально, не отчисляя налогов в бюджет. Продажами наружной рекламы будет заниматься та же самая назначенная правительством компания-оператор. По факту — государственный монополист.