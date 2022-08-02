Живодеры в Ханты-Мансийском округе расстреляли медвежонка

Несчастьем закончилась попытка медвежонка выпросить лакомство у людей. Он гулял вдоль трассы у поселка в Ханты-Мансийском округе. Водитель большегруза остановился, чтобы угостить медведя пряником, но не успел. Из встречного пикапа вышли люди с ружьем и хладнокровно расстреляли зверя.

Живодеры заметили, что их злодеяние попало на видео и настоятельно попросили водителя удалить компрометирующие кадры. Но они все же попали в сеть. Теперь охотников без правил ищет полиция: по факту опубликованного видео назначена проверка.