FT: США пригрозили заблокировать поставки оружия Украине из-за атак по НПЗ в РФ

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила приостановить систему закупок, через которую Украина получает оружие, чтобы заставить Киев отказаться от атак на российские энергообъекты. Об этом сообщили журналисты Financial Times, ссылаясь на европейских чиновников.

По данным издания, представители США связываются с официальными лицами как в Евросоюзе, так и на Украине, угрожая остановить обмен разведывательной информацией и механизм PURL. Этот механизм запустили в НАТО в 2025 году для улучшения координации военных поставок: через него определяются пакеты критически важного для Украины оборудования и боеприпасов, производимых в США, а затем их оплачивают другие члены альянса.

«Они звонят в Киев. Они звонят всем в Европе», — приводит газета слова одного из источников, общавшегося с представителем Министерства обороны США.

Накануне американский лидер обвинил главу киевского режима в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). По словам Трампа, тот давно должен был заключить мир с Москвой, но вместо этого «создал проблемы для всего мира». Он предложил провести выборы, чтобы украинцы могли избрать более договороспособного лидера.

Днем ранее в Майами прошла встреча американцев с украинской стороной, которая, по данным СМИ, завершилась досрочно. Причиной, как отмечается, послужила сделка по российскому дизелю, о которой глава Белого дома объявил после телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Представители Трампа также предупредили украинцев о возможном прекращении передачи разведданных, если те не откажутся от атак на российские НПЗ. В Кремле в свою очередь подчеркивали, что российские Вооруженные силы заставят Украину заплатить за удары по объектам мирной экономики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности провести на Украине выборы, если Путин пойдет на 60-дневное перемирие. Прежде Трамп сообщил, что безуспешно убеждал Зеленского не наносить удары по российским НПЗ, чтобы не спровоцировать дефицит дизтоплива в мире. По словам американского лидера, украинская сторона к этой просьбе не прислушалась.

Глава Белого дома возложил на Зеленского ответственность за высокие цены на дизель в США. Он также заявил, что Украине нужен новый президент, поскольку нынешний прилагает недостаточно усилий для мирного урегулирования.

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