Песков признался в переживаниях за дочь во время ее дебюта

РИА Новости: Песков волновался за дебютировавшую на соревнованиях дочь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков испытывал беспокойство за 12-летнюю дочь Надежду, которая впервые выступила на соревнованиях по фигурному катанию. Об этом Песков сообщил РИА Новости. Дебют юной спортсменки состоялся на Кубке Евгения Плющенко.

«Конечно, естественно», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о волнении во время выступлений Надежды.

По словам представителя Кремля, его младшая наследница начала осваивать парное катание и танцы на льду, а участие в турнире стало для нее первым соревновательным опытом.

Надежда Пескова выступает в танцах на льду в паре с Андреем Челековым. Фигуристы занимаются в группе Анжелики Крыловой. Танцевальные соревнования в рамках турнира проходили в Москве 10 и 11 октября.

Всего у Дмитрия Пескова пятеро детей. В 1990 году он впервые стал отцом: в браке с Анастасией Буденной родился сын Николай. От второй супруги Екатерины Солоцинской у него есть дочь Елизавета и сыновья Михаил и Даниил. Супруги развелись в 2012 году.

В 2015-м Песков официально женился на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке. В этом браке родилась дочь Надежда. У самой Навки двое детей. Ее старшая дочь Александра родилась в браке с фигуристом Александром Жулиным.

Ранее, писал 5-tv.ru, продюсер Яна Рудковская заявила, что не посещает прокаты своего сына, фигуриста Александра Плющенко, известного как Гном Гномыч, и даже не смотрит их в прямом эфире. Она объяснила это желанием сохранить нервную систему. О результатах узнает от родных.

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