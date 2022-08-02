Минобороны: удар ВСУ по СИЗО в Еленовке был согласован с Вашингтоном
Американские власти одобрили использование своих систем HIMARS для целенаправленного убийства десятков людей — причем даже тех, кто присягнул на верность киевскому режиму.
Фото, видео: Таисия Воронцова / ТАСС; Минобороны РФ
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по следственному изолятору в Еленовке был согласован с Вашингтоном. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Безусловно, удар 29 июля по следственному изолятору в Еленовке, убившему 50 и покалечившему 73 военнопленных украинцев были спланированы режимом Зеленского и одобрены Вашингтоном», — отметил он.
По словам Конашенкова, с согласования США были произведены и удары HIMARS по Новой Каховке, Стаханову, Красному лучу и по Донецку.
«Политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления на Украине вместе с Зеленским напрямую несет администрация Байдена», — добавил генерал-лейтенант.
Атака на колонию СИЗО в Донецкой народной республике (ДНР) произошла 29 июля. По изолятору был нанесен удар из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела погибло полсотни украинских военнопленных, еще 73 были ранены. Таким образом Киев расправился со своими же «героями», которые могли выдать ценные сведения. Ранее 5-tv.ru опубликовал список погибших при ударе ВСУ по изолятору.
- 2 авг
- Минобороны РФ: власти США несут ответственность за массовую гибель мирных жителей Донбасса
- 2 авг
- В МИД РФ призвали расследовать преступление националистов в Еленовке
- 2 авг
- Представитель ЛНР: Киев может силой вывозить жителей Донбасса
- 2 авг
- Шойгу заявил об освобождении шести населенных пунктов в ДНР
- 2 авг
- Не будет как раньше: Башаров назвал главный плюс в бегстве артистов из России
- 2 авг
- Росгвардия ликвидировала 13 операторов украинских беспилотников в ЛНР
- 2 авг
- «Сейчас было помощнее»: как артиллерия «успокаивает» ВСУ в Авдеевке
- 1 авг
- Непростая работа: как танкисты выбивают ВСУ из укрепрайонов
- 1 авг
- Светлана Немоляева указала на главный просчет сбежавших из России артистов
- 1 авг
- Лавроненко высказался о критикующих спецоперацию звездах: «Это — трусость!»
Читайте также
44%
-1.89 61.27
-1.98
Нашли ошибку?