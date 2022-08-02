Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Минобороны: удар ВСУ по СИЗО в Еленовке был согласован с Вашингтоном

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 22

Американские власти одобрили использование своих систем HIMARS для целенаправленного убийства десятков людей — причем даже тех, кто присягнул на верность киевскому режиму.

Фото, видео: Таисия Воронцова / ТАСС; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по следственному изолятору в Еленовке был согласован с Вашингтоном. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Безусловно, удар 29 июля по следственному изолятору в Еленовке, убившему 50 и покалечившему 73 военнопленных украинцев были спланированы режимом Зеленского и одобрены Вашингтоном», — отметил он.

По словам Конашенкова, с согласования США были произведены и удары HIMARS по Новой Каховке, Стаханову, Красному лучу и по Донецку.

«Политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления на Украине вместе с Зеленским напрямую несет администрация Байдена», — добавил генерал-лейтенант.

Атака на колонию СИЗО в Донецкой народной республике (ДНР) произошла 29 июля. По изолятору был нанесен удар из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела погибло полсотни украинских военнопленных, еще 73 были ранены. Таким образом Киев расправился со своими же «героями», которые могли выдать ценные сведения. Ранее 5-tv.ru опубликовал список погибших при ударе ВСУ по изолятору.

Тема:
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