По последним данным, погибло 50 человек. Ранения получили 73 военнопленных. Так, Киев расправился со своими же «героями».

Министерство обороны России опубликовало пофамильные списки убитых и раненых украинских военных при ударе ВСУ по тюремной колонии.

Официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков озвучил «статистику» убийств, совершенных Киевом с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMERS.

«В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев», — заявил представитель ведомства.

По данным Минобороны, жертвами атаки стало 50 человек. Останки 48 были извлечены из-под завалов, двое умерли по дороге в больницу.

Тяжелые ранения получили 73 военнопленных. В ведомстве сообщили, что всем им уже оказана необходимая медицинская помощь.

В списке убитых, опубликованным министерством, числятся даты рождения украинских военных. По ним можно увидеть совсем молодых ребят — им было всего по 22 года. Один парень неделю назад отпраздновал 21-й день рождения.

Так, Киев расправился со своими же «героями». Боевики, самостоятельно сдавшиеся в плен, начали рассказывать правду о подпольных махинациях ВСУ и о том, что происходит. Запаниковав, украинские власти просто ударили по СИЗО со своими же гражданами реактивной ракетой.

Ранее 5-tv.ru показывал последствия обстрела Киевом по СИЗО с украинскими пленными.