По-домашнему вкусные: рецепт свинины с лисичками и зеленью от шефа Емельяненко
Такое блюдо покорит сердца любителей вкусно и сытно покушать!
Фото, видео: YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко
Шеф-повра Василий Емельяненко на своем Youtube-канале расскзаал, как приготовить вкуснейшую свинину с корочкой на сковороде и лисички с зеленью на гарнир.
Ингредиенты:
Лук репчатый 2 штуки
Стебли свеклы 50 граммов
Лисички 80 граммов
Лук-шалот 2 шутки
Сливочное масло 50 граммов
Чеснок 2 головки
Вино 150 миллилитров
Соль, перец, сахар по вкусу
Способ приготовления:
В самом начале необходимо нарезать лук полукольцами. Затем надо нарезать мясо мелкими кубиками. После отправляем свинину в разогретую сковороду для жарки и добавляем капельку растительного масла. Затем надо будет отделить стебли свеклы от листьев и нашинковать их небольшими кусочками. Вскоре разрезаем их пополам. После к жарящемуся мясу добавляем лук.
Позже нарезаем лук вдоль и поперек. Затем добавляем сливочное масло и луковицы-шалот нарезанный чеснок и заранее приготовленные грибы. Далее надо будет нарезать листья свекольные листья. После того как в сковороде осталось мало жидкости надо добавить заранее нарезанный стебель и чеснок. Как только вы почувствовали аромат от чеснока надо добавить полбокала вина и щепотку сахара. Затем сверху добавляем свекольные листья. В самом конце надо добавить трюфельное масло для усиления грибного вкуса. И на самом последнем этапе выкладываем гарнир и мясо в тарелку.
Приятного аппетита! До новых вкусных встреч!
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