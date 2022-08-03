По-домашнему вкусные: рецепт свинины с лисичками и зеленью от шефа Емельяненко

Шеф-повра Василий Емельяненко на своем Youtube-канале расскзаал, как приготовить вкуснейшую свинину с корочкой на сковороде и лисички с зеленью на гарнир.

Ингредиенты:

Лук репчатый 2 штуки

Стебли свеклы 50 граммов

Лисички 80 граммов

Лук-шалот 2 шутки

Сливочное масло 50 граммов

Чеснок 2 головки

Вино 150 миллилитров

Соль, перец, сахар по вкусу

Способ приготовления:

В самом начале необходимо нарезать лук полукольцами. Затем надо нарезать мясо мелкими кубиками. После отправляем свинину в разогретую сковороду для жарки и добавляем капельку растительного масла. Затем надо будет отделить стебли свеклы от листьев и нашинковать их небольшими кусочками. Вскоре разрезаем их пополам. После к жарящемуся мясу добавляем лук.

Позже нарезаем лук вдоль и поперек. Затем добавляем сливочное масло и луковицы-шалот нарезанный чеснок и заранее приготовленные грибы. Далее надо будет нарезать листья свекольные листья. После того как в сковороде осталось мало жидкости надо добавить заранее нарезанный стебель и чеснок. Как только вы почувствовали аромат от чеснока надо добавить полбокала вина и щепотку сахара. Затем сверху добавляем свекольные листья. В самом конце надо добавить трюфельное масло для усиления грибного вкуса. И на самом последнем этапе выкладываем гарнир и мясо в тарелку.

Приятного аппетита! До новых вкусных встреч!

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