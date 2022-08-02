Нежные и мягкие: рецепт быстрых шоколадных кексов с бананами

В жаркий летний день можно побаловать себя какой-нибудь вкуснятиной. И для этого лучше всего подойдут шоколадные кексы с бананами. YouTube-канал «Рецепты Натали» позаботился о том, чтобы вы смогли их приготовить дома и порадовать своих близких.

Ингредиенты:

Яйца 2 штуки

Сахар 80 граммов (4 столовые ложки без горки)

Соль 1 щепотка

Растительное масло без запаха

80 миллилитров

Молоко холодное 130 миллилитров

Мука пшеничная 200 граммов (10 столовых ложек без горки)

Какао-порошок 30 граммов (2 столовые ложки с большой горкой)

Разрыхлитель 2 чайные ложки (12 граммов)

Бананы средние 2 штуки

Способ приготовления:

В глубокую тарелку надо будет разбить два яйца. Затем туда добавляем сахар и для балансировки вкуса берем щепотку соли. Вскоре все содержимое перемешиваем венчиком до легкой пенки. После выливаем в тарелку растительное масло без запаха. Следом холодное молоко нужно будет опять перемешать веничком. Далее следует просеять в миску 200 граммов пшеничной муки. Вместе с мукой надо просеять какао. Эти ингредиенты надо будет тщательно вмешать в яично-молочную смесь. Надо избавиться от всех комочков.

Далее надо будет очистить бананы и разрезать их на 6 частей. Рекомендуется использовать спелые бананы. Для готовки будут использоваться силиконовые формы. В каждую из них надо будет положить по кусочку банана. Установить их надо будет в вертикальном положении. Затем надо будет распределить тесто по каждой форме, поливая их сверху.

Кексы необходимо отправить запекаться на 20 минут на 180 градусов.

Приятного аппетита!

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