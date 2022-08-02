Звезда Голливуда лишилась огромного числа контрактов. Сейчас она активно распродает имущество, чтобы хоть как-то выжить.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Rod Lamkey / CNP /MediaPun

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Американская актриса Эмбер Херд распродает имущество. Она уже пустила с молотка свой дом в Калифорнии за миллион долларов. Все ради того, чтобы выплатить компенсацию бывшему мужу — Джонни Деппу. Суд не поверил, что Херд подвергалась бытовому насилию и признал ее виновной в клевете, теперь она должна отдать экс-супругу 15 миллионов долларов.

Актриса хочет обжаловать решение, но для этого ей необходимо внести залог — восемь миллионов. А это больше, чем она получила при разводе с Деппом. Таблоиды оценивают состояние Херд примерно в шесть миллионов. К тому же, карьера актрисы стремительно катится вниз: после скандала студии отказывают в контрактах. Папарацци даже застали звезду Голливуда в магазине сниженных цен.

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