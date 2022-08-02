ВСУ отнимают жизни у больных детей Донецка постоянными обстрелами

Ни жалости, ни совести: как ВСУ отнимают жизни у больных детей Донецка

Фото: www.globallookpress.com / Michal Huniewich Exclusivepix Me

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В городе сейчас нет безопасных районов, поэтому малышам сложно добираться до конюшни, где проходит иппотерапия.

Дети Донецка из-за обстрелов не могут заниматься иппотерапией — метод лечения различных болезней с помощью верховой езды. Им сложно выехать из своих районов. Об этом сообщила психолог-дефектолог, директор конно-спортивного клуба «Ягуар» Юлия. В результате малыши обречены терпеть порой невыносимые боли.

«Осталось немного человек, которые регулярно приходят, потому что многие не могут просто выехать из обстреливаемых районов. Сегодня у нас отказались люди приезжать на иппотерапию, потому что у них перед подъездом рассыпали мины „Лепесток“», — рассказала женщина в беседе с URA.RU.

По словам дефектолога, сейчас в городе нет безопасных районов. Юлия посоветовала семьям, где есть дети, у которых начинаются проблемы с психикой, уезжать оттуда.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Как ранее писал 5-tv.ru, 2 августа примерно в 8:00 утра сразу по нескольким жилым районам Донецка были выпущены десятки снарядов. Многие из них прилетели во дворы и попали на детские площадки. В это время на улице людей было немного. Но даже те, кто спал дома или завтракал на кухне, были сильно напуганы хлопками, грохотом и свистом.

+26° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
60.16
-1.89 61.27
-1.98
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 2 августа

Последние новости

19:28
Ни жалости, ни совести: как ВСУ отнимают жизни у больных детей Донецка
19:10
В G7 обсуждают полный запрет на транспортировку российской нефти
18:53
МИД Китая выразил решительный протест и осудил визит Пелоси на Тайвань
18:46
Маму и ребенка контузило в результате обстрела боевиков в Ясиноватой
18:28
Множество проблем или счастье: что ждет Пугачеву и Галкина в ближайшие годы
18:20
Стреляли в спину своим: ВСУ уничтожили сдавших позиции боевиков в ДНР

Сейчас читают

"Каждый раз реву": Ланская о больной точке, связи с Караченцовым и судьбе после увольнения Райхельгауза
Захарова призвала вернуть «на базу» «летающего спикера» Пелоси
Югославия 2.0: НАТО направили войска к сербской границе
Как избавиться от потливости

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год