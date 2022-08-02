Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Глав ДНР Пушилин сообщил о прорыве линии обороны ВСУ в направлении Авдеевки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке артиллерии «вгрызаются» в позиции противника и двигаются дальше.

Глав ДНР Пушилин сообщил о прорыве линии обороны ВСУ в направлении Авдеевки

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об операции по освобождению Авдеевки, в ходе которой удалось прорвать линию обороны противника.

«Для того чтобы Донецк, Горловка и Макеевка не обстреливались, идет операция в Авдеевке. Здесь есть определенные успехи, сейчас происходит прорыв линии обороны противника. Занимаются высоты, которые позволяют подразделениям двигаться дальше. Как говорят наши ребята, так близко к Авдеевке они не были уже восемь лет», — заявил Пушилин в интервью RT.

Также, по словам главы ДНР, есть успехи в направлении Песок и Марьинки, хотя продвижение идет не столь быстро, как хотелось бы. Здесь противник хорошо вооружен и серьезно укреплен, однако благодаря контрбатарейной работе артиллеристов подразделениям Народной милиции ДНР удается «вгрызаться в линию обороны противника и двигаться дальше», отметил Пушилин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что союзные войска усилили атаки на позиции ВСУ в Авдеевке, откуда украинские боевики ведут обстрел мирных районов Донецка. В последние дни националисты стали более агрессивны, но это не мешает подразделениям народных республик развивать наступление.

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