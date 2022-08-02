Военкор «Известий» показал, как работает артиллерия по позициям ВСУ в Авдеевке

Фото, видео: Александр Река / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Чтобы украинские националисты переставали бить по мирным жителям, приходится «утюжить» их практически без остановки.

Союзные войска, тем временем, усилили атаки на позиции ВСУ в Авдеевке. Именно оттуда украинские боевики ведут обстрел мирных районов Донецка. Как отмечают наши бойцы, в последние дни националисты стали более агрессивны, но это не мешает подразделениям народных республик развивать наступление.

Как штурмуют укрепрайон ВСУ, увидел корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Пока расчет готовит орудие, командир по рации получает последние указания. Все записывает, передает бойцам. После выстрела расчет снова готовит орудие. Ждет команды. Корректирует орудие.

«Сейчас было помощнее. Все вокруг в дыму. После небольшой корректировки снаряды улетели», — рассказывает в перерывах между выстрелами военкор.

Противник начинает перемещаться, поэтому орудие приходится доводить.

Батарея работает по зданию, в котором находятся опорный пункт ВСУ. За последнюю неделю интенсивность огня выросла на несколько порядков. Конкретно это подразделение недавно вернулось из Попасной. Теперь успешно выбивает противника из Авдеевки.

Вот так, слаженно подразделения сейчас работают на разных направлениях фронта. В зависимости от обстановки на передовой выбирают и снаряды для орудий.

Военные рассказали, что после серии ударов ВСУ на время успокаиваются, но потом вновь продолжают обстрелы.

Орудия не смолкают. Впереди ждут огневой поддержки, поэтому артиллерия работает целый день.

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