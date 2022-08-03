Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Санкт-Петербург поможет в восстановлении инфраструктуры Мариуполя

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Специалисты помогут заново отстроить школы, детсады и запустить транспорт в городе-побратиме.

Фото, видео: Валентин Спринчак / ТАСС; 5-tv.ru

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Санкт-Петербург продолжает помогать восстанавливать инфраструктуру в Мариуполе. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов и глава администрации города-побратима Константин Иващенко договорились в ходе первого видеомоста. Основная задача - помочь обеспечить социальные нужды Мариуполя.

Как сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов, в ближайших планах - строительство школ, детских садов и других социально значимых объектов.

«К 1 сентября мы обязались ввести три детских садика. Восстановим три школы, чтобы дети могли учиться. В наших планах восстановление детской и взрослой поликлиники, онкологического и хирургического центров, пищеблока», — отметил Беглов. 

Кроме того, Санкт-Петербург займется и восстановлением транспортной инфраструктуры Мариуполя: специалисты запустят трамвайное сообщение и доставят в освобожденный город 100 автобусов. С начала июня городу передано уже 34 транспортных средства. Оставшиеся планируют направить до конца сентября.

Также Северная столица также продолжит оказывать и гуманитарную помощь. С начала специальной военной операции в город отправлена 51 тонна грузов.

«Сейчас в Мариуполь приезжают наши врачи, проводят консультации, операции, лечат детей и взрослых», — добавил Беглов.

Мариуполь был полностью освобожден от националистов в конце мая. В первый день лета Беглов и руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве между городами. В рамках него Санкт-Петербург оказывает помощь в возрождении и восстановлении Мариуполя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что детский омбудсмен РФ запустила в Донбассе проект по адаптации подростков.

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