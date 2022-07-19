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Детский омбудсмен РФ запустила в Донбассе проект по адаптации подростков

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 16

Несовершеннолетние, ставшие свидетелями боевых действий, получат помощь психологов и проработают свои травмы.

Детский омбудсмен РФ запустила в Донбассе проект по адаптации подростков

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова организовала новое направление работы в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» — социально-психологической реабилитации подростков из зон военных конфликтов. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Дети, оказавшиеся в условиях боевых действий, испытывают сильнейший стресс и тяжело переживают происходящие события. Здесь важна системная работа, которая включает в себя не только участие профильных специалистов, но и помощь в возвращении ребят к мирной жизни, их реинтеграцию в общество», — говорится в заявлении.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

Социальная работа будет проводиться на выезде в зоны боевых конфликтов. Первая такая сессия уже прошла в Мариуполе. Львова-Белова вместе с командой опытных психологов провела встречу с 52 старшеклассниками. Специалисты обсудили с подростками их видение будущего и тревожащие их проблемы. В программу также были включены командообразующие игры, тренинги, а также творческие задания, позволившие ребятам выплеснуть накопившиеся эмоции.

К концу лета для 200 подростков будет организована реабилитационная лагерная смена в Краснодарском крае. Также по договоренности с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным планируется создание двух подростковых центров по образцу российских — в Донецке и Макеевке.

Ранее 5-tv.ru писал о поездке мариупольских детей в Петербург. Школьникам устроили настоящий праздник, пригласив на представление в цирке на Фонтанке.

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Детский омбудсмен РФ запустила в Донбассе проект по адаптации подростков

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