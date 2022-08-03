По стопам мамы: дочка Анны Плетневой станет новой солисткой «Винтажа»

Наследнице всего 16 лет. Но она давно, благодаря хорошим вокальным данным, завоевала любовь в социальных сетях. Теперь родственница решила развивать карьеру дочки.

В группе «Винтаж», одной из основательниц и солисткой которой является Анна Плетнева, грядут перемены. Оказалось, в коллективе уже совсем скоро появится еще одна участница — дочка знаменитости Мария.

Как сообщает KP.RU, 16-летняя наследница имеет вокальные данные ничуть не хуже, нежели у ее звездной мамы. Девушка в социальных сетях публикует видео, на которых пытается по-своему спеть композицию какой-либо группы или музыканта. Ее талант и голос уже завоевали любовь интернет-пользователей. Видео набирают тысячи лайков и просмотров.

Мария Сырова. Фото: Instagram* / marusyasyr

Дебют наследницы Плетневой состоится уже в середине августа в Сочи в рамках шоу, посвященного 15-летию группы «Винтаж» на сцене LiveFest Summer.

К слову, Плетнева — многодетная мама. В первом браке у нее родилась дочка Варвара. Со вторым мужем Кириллом Сыровым певица вместе уже более 15 лет. В 2006-м у пары родилась дочка Мария, а в 2009-м — сын Кирилл.

Плетнева не любительница рассказывать о наследниках и показывать. Но она очень гордится детьми и уверена — лишь благодаря им она сама смогла повзрослеть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, удалось ли звездам подарить счастье приемным детям.

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