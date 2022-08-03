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В Германии назвали единственный способ избежать катастрофы в энергетике

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Никита Кротов
Никита Кротов 63

Лидер «Альтернативы для Германии» призвал Берлин отказаться от антироссийских санкций

В Германии назвали единственный способ избежать катастрофы в энергетике

Фото: Jens Kalaene / ТАСС

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Иностранные политики отмечают, что нынешние действия властей страны ухудшают жизнь простого народа.

Лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал власти ФРГ прекратить ограничительные меры в отношении России. По словам политика, они являются бессмысленными и в большей степени вредят самой Германии, нежели РФ, пишет Freie Welt.

Глава партии также осудил берлинские планы по распределению голубого топлива, которые должны реализовать в октябре. По мнению Хрупалла, перекладывать на потребителя дополнительные расходы концернов, закупающих альтернативу российскому газу, нельзя категорически.

До этого депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» по российским немцам Евгений Шмидт говорил о том, что антироссийские санкции вредят немецким предпринимателям и простому народу. В частности, речь идет о росте цен на продукты и ухудшении качества жизни. Главный дипломат Европы Жозеп Боррель призвал европейцев проявить терпение, чтобы антироссийские санкции возымели эффект.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новые санкции против России расшатывают мировые рынки.

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