Посол в США Антонов: новые санкции против России расшатывают мировые рынки

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался о новых введенных санкциях, направленных против россиян и организаций из РФ.

«Раскрученная Вашингтоном „санкционная машина“ продолжает „штамповать“ ограничения в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции. Причем многие санкции дублируются. Видимо, бюрократия придумать что-либо новенькое уже не может», — говорится в заявлении дипломата.

Также он отметил факт того, что «усердие» властей США дополнительно расшатывает глобальные рынки, которые и так подвержены многим потрясениям, а также страдают от нарушений цепочек поставок, пишет RT.

«Отсюда — риски дальнейшего роста цен и возникновения проблем с получением необходимой продукции. Наибольший ущерб будет нанесен развивающимся странам», — приводятся его слова в Telegram-канале посольства.

Кроме того, дипломат добавил, что изолировать Россию не получится, потому что страна зарекомендовала себя как «ответственного, надежного поставщика, заинтересованного в поддержании крепких взаимовыгодных торговых связей с зарубежными партнерами».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Министерство финансов США обновило санкционный список против России.