Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Посол в США Антонов: новые санкции против России расшатывают мировые рынки

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 50

Правительство США вновь расширило санкционный список против России, но часть из них просто дублируют старые.

Посол в США Антонов: новые санкции против России расшатывают мировые рынки

Фото: © РИА Новости / Алексей Агарышев

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался о новых введенных санкциях, направленных против россиян и организаций из РФ.

«Раскрученная Вашингтоном „санкционная машина“ продолжает „штамповать“ ограничения в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции. Причем многие санкции дублируются. Видимо, бюрократия придумать что-либо новенькое уже не может», — говорится в заявлении дипломата.

Также он отметил факт того, что «усердие» властей США дополнительно расшатывает глобальные рынки, которые и так подвержены многим потрясениям, а также страдают от нарушений цепочек поставок, пишет RT.

«Отсюда — риски дальнейшего роста цен и возникновения проблем с получением необходимой продукции. Наибольший ущерб будет нанесен развивающимся странам», — приводятся его слова в Telegram-канале посольства.

Кроме того, дипломат добавил, что изолировать Россию не получится, потому что страна зарекомендовала себя как «ответственного, надежного поставщика, заинтересованного в поддержании крепких взаимовыгодных торговых связей с зарубежными партнерами».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Министерство финансов США обновило санкционный список против России.

+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
60.16
-1.89 61.27
-1.98
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 3 августа

Последние новости

9:02
В освобожденном Бердянске переходят на стандарты российского образования
8:42
По стопам мамы: дочка Анны Плетневой станет новой солисткой «Винтажа»
8:25
Одинокая белая женщина: чем ответит Китай на провокацию США в Тайване
8:10
Сергея Лазарева заметили в объятиях таинственной блондинки
8:00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 3 августа
7:57
Сырники за полтысячи рублей: почему в аэропортах «взлетают» цены на еду

Сейчас читают

"Каждый раз реву": Ланская о больной точке, связи с Караченцовым и судьбе после увольнения Райхельгауза
«Россия была прилавком»: Вайкуле вышла на сцену с флагом Украины и нарвалась на критику
Югославия 2.0: НАТО направили войска к сербской границе
Как избавиться от потливости

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год