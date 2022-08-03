Посол в США Антонов: новые санкции против России расшатывают мировые рынки
Правительство США вновь расширило санкционный список против России, но часть из них просто дублируют старые.
Фото: © РИА Новости / Алексей Агарышев
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался о новых введенных санкциях, направленных против россиян и организаций из РФ.
«Раскрученная Вашингтоном „санкционная машина“ продолжает „штамповать“ ограничения в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции. Причем многие санкции дублируются. Видимо, бюрократия придумать что-либо новенькое уже не может», — говорится в заявлении дипломата.
Также он отметил факт того, что «усердие» властей США дополнительно расшатывает глобальные рынки, которые и так подвержены многим потрясениям, а также страдают от нарушений цепочек поставок, пишет RT.
«Отсюда — риски дальнейшего роста цен и возникновения проблем с получением необходимой продукции. Наибольший ущерб будет нанесен развивающимся странам», — приводятся его слова в Telegram-канале посольства.
Кроме того, дипломат добавил, что изолировать Россию не получится, потому что страна зарекомендовала себя как «ответственного, надежного поставщика, заинтересованного в поддержании крепких взаимовыгодных торговых связей с зарубежными партнерами».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Министерство финансов США обновило санкционный список против России.
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