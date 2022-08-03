Лавров назвал доверительными отношения между Россией и Мьянмой

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Отношения между Россией и иностранным государством сегодня достаточно доверительные, чего не скажешь о западных партнерах необъятной.

В дружеской атмосфере проходят переговоры Сергея Лаврова в Мьянме. Глава МИД иностранного государства Вунна Маун Лвин отметил, что визит главы российской дипломатии очень важен именно сейчас. Наши страны укрепляют сотрудничество во всех сферах, а товарооборот уверенно растет.

«У нас прочный фундамент для наращивания сотрудничества по широкому спектру направлений. Мы ценим дружественный доверительный характер нашего партнерства не подверженного влиянию внешнеполитических конъюнктурных процессов», — подчеркнул Лавров.

Следующий пункт в турне Лаврова — Камбоджа, где глава российского МИД примет участие в совещании Ассоциации государств юго-восточной Азии и проведет ряд двусторонних встреч.

+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
60.16
-1.89 61.27
-1.98
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 3 августа

Последние новости

10:41
Анна Калашникова чуть не умерла при родах: «У меня был сепсис»
10:28
Без влияния извне: что обсудил Лавров с главой МИД Мьянмы
10:15
Вам обязательно помогут: куда обращаться в случае домашнего насилия
10:06
В Германии призывают к запуску «Северного потока — 2»
9:52
Грядет скандал: как Меган Маркл отреагирует раскрытие темных тайн ее биографии
9:40
«Худшее время»: между Белым домом и Зеленским пробежала черная кошка

Сейчас читают

"Каждый раз реву": Ланская о больной точке, связи с Караченцовым и судьбе после увольнения Райхельгауза
Болезнь TikTok? Психологи назвали причины нового странного недуга у подростков
Югославия 2.0: НАТО направили войска к сербской границе
Родинки и загар: Как защититься от солнца и не заболеть раком

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год