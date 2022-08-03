Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

МИД заявил о завершении эпохи конструктивного сотрудничества России и Запада

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 122

В ведомстве считают, что сложившаяся обстановка идеальна для начала нового этапа развития необъятной.

МИД заявил о завершении эпохи конструктивного сотрудничества России и Запада

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Завершилась эпоха конструктивного взаимодействия России с западными странами. Это даже не зависит от исхода спецоперации на Украине. Об этом говорится в статье директора департамента внешнеполитического планирования министерства иностранных дел России Алексея Дробинина, которая была опубликована на сайте журнала «Международная жизнь».

«Независимо от продолжительности и исхода СВО, уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена», — отметил он.

Дробинин добавил, что текущее положение дает уникальную возможность окончательного освобождения от остаточных иллюзий и вывода России за рамки шаблона «дружественного поглощения», которая воспроизводилась коллегами после 1992 года. Дипломат подчеркнул, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет.

Алексей Дробинин также добавил, что интересам в интересы РФ входит взаимодействие со всеми соседями, в том числе и в Евро-Атлантике. Он считает, что к этому нужно стремиться, но не ценой односторонних уступок.

Как ранее писал 5-tv.ru, в российском МИД охарактеризовали поездку спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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