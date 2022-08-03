МИД РФ: визит Пелоси на Тайвань — дикая акция против КНР
МИД России назвал визит Нэнси Пелоси на Тайвань провокацией США против Китая
Фото: Zuma\TASS / ТАСС
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Внешнеполитическое ведомство считает правительство Китая единственным законным.
В российском МИД охарактеризовали поездку спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
«Отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая. Китайская сторона вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что остров Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а его правительство называется «единственным законным». Руководство республики не раз предупреждало Штаты о том, что негативно относится к визиту Пелоси на территорию Тайваня. В частности, говорилось о военном ответе. Подобные заявления взволновали Вашингтон, однако там отметили, что спикер имеет право сама решать вопрос о посещении острова.
К слову, известно, что Тайвань вдохновился приездом Пелоси и намерен укреплять сотрудничество с Америкой. По данным издания EADaily, глава администрации острова Цай Инвэнь заявила о том, что Тайвань продолжит работать с США на укрепление сотрудничества в сферах безопасности, экономики, поставок и развития талантов. По ее мнению, это выведет их отношения на новый уровень.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что полет Пелоси на Тайвань приковал внимание миллионов человек.
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