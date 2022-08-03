Стал слишком опасен: кому выгодна затяжная болезнь Байдена

Президент США повторно ушел на карантин из-за COVID-19, причем состояние его ухудшилось.

Президента США Джо Байдена, который на днях повторно ушел на карантин из-за коронавируса, могли намеренно заразить свои же. Такую версию в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Антон Бредихин.

«Уж слишком опасен стал президент США. Опасен в первую очередь для самой Америки и той политики, которую проводит она по отношению к различным странам мира», — отметил эксперт.

По словам Бредихина, в США сейчас идет борьба правящих кланов — финансово-политических группировок, которые имеют реальную власть — не избираемую, а передаваемую по наследству. И каждая из них хочет выжать максимум из сложившейся международной ситуации.

Политолог напомнил, что Америка всегда наживалась на больших войнах и катаклизмах. Так, Первая мировая война обогатила ее настолько, что она стала хозяйкой Европы, а Вторая мировая война окончательно превратила в центр западной цивилизации.

«Сейчас нужна еще одна война — если не третья мировая, то мощнейшая. Нужна череда конфликтов, которые будут способствовать обогащению и еще большему усилению американских правящих семей. Поэтому Байден сейчас опасен в первую очередь для своих же», — подчеркнул Бредихин.

В пресс-службе Белого дома 21 июля сообщили, что 79-летний Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус, несмотря на то, что был привит и дважды ревакцинирован. При этом уточнялось, что болезнь проявляется в легкой форме.

27 июля стало известно, что президент США получил отрицательный результат теста на COVID-19, ему разрешили выйти за пределы Белого дома, где он в последние пять дней находился в самоизоляции. Однако уже 30 июля тест на коронавирус Байдена снова показал положительный результат, в связи с чем он вернулся на карантин.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что у Байдена ухудшилось самочувствие из-за коронавируса.