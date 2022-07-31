Американцы увидели плохой знак в новом положительном тесте Байдена на COVID

Повторная изоляция отодвигает турне американского лидера по стране, крайне необходимое демократам в преддверии осенних выборов.

Очередной уход на карантин президента США Джо Байдена значительно уронит его рейтинг и сведет на нет усилия демократов по сохранению лидерства после выборов осенью. Об этом заявил политический обозреватель Питер Бейкер в статье для The New York Times.

«Новый положительный тест подорвет все усилия Байдена вернуться в строй и продолжить агитировать за свою программу и демократов. А ведь последним предстоит нелегкая борьба за сохранение контроля над обеими палатами конгресса на промежуточных выборах», — отметил Бейкер.

Он добавил, что повторная изоляция отодвигает турне Байдена по стране, которое необходимо ему после ряда зарубежных поездок для улучшения позиций демократов в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

В пресс-службе Белого дома 21 июля сообщили, что 79-летний Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус, несмотря на то, что был привит и дважды ревакцинирован. При этом уточнялось, что болезнь проявляется в легкой форме.

Через два дня в окружении Байдена сообщили, что после заражения коронавирусом он хорошо спит, обладает отличным аппетитом, регулярно принимает противовирусные препараты и продолжает работать. Однако позднее в тот же день стало известно, что состояние Байдена ухудшилось, ему потребовались жаропонижающие лекарства, чтобы сбить высокую температуру, и ингалятор из-за затрудненности дыхания.

27 июля сообщалось, что президент США получил отрицательный результат после теста на COVID-19, ему разрешили выйти за пределы Белого дома, где он в последние пять дней находился в самоизоляции.

Однако уже 30 июля тест на коронавирус Байдена опять показал положительный результат. В связи с этим было объявлено, что американский лидер снова возвращается на карантин и будет работать удаленно.

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