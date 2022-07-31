Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Американцы увидели плохой знак в новом положительном тесте Байдена на COVID

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 118

NYT: повторный положительный тест Байдена на COVID-19 помешает ему переизбраться

Американцы увидели плохой знак в новом положительном тесте Байдена на COVID

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Повторная изоляция отодвигает турне американского лидера по стране, крайне необходимое демократам в преддверии осенних выборов.

Очередной уход на карантин президента США Джо Байдена значительно уронит его рейтинг и сведет на нет усилия демократов по сохранению лидерства после выборов осенью. Об этом заявил политический обозреватель Питер Бейкер в статье для The New York Times.

«Новый положительный тест подорвет все усилия Байдена вернуться в строй и продолжить агитировать за свою программу и демократов. А ведь последним предстоит нелегкая борьба за сохранение контроля над обеими палатами конгресса на промежуточных выборах», — отметил Бейкер.

Он добавил, что повторная изоляция отодвигает турне Байдена по стране, которое необходимо ему после ряда зарубежных поездок для улучшения позиций демократов в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

В пресс-службе Белого дома 21 июля сообщили, что 79-летний Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус, несмотря на то, что был привит и дважды ревакцинирован. При этом уточнялось, что болезнь проявляется в легкой форме.

Через два дня в окружении Байдена сообщили, что после заражения коронавирусом он хорошо спит, обладает отличным аппетитом, регулярно принимает противовирусные препараты и продолжает работать. Однако позднее в тот же день стало известно, что состояние Байдена ухудшилось, ему потребовались жаропонижающие лекарства, чтобы сбить высокую температуру, и ингалятор из-за затрудненности дыхания.

27 июля сообщалось, что президент США получил отрицательный результат после теста на COVID-19, ему разрешили выйти за пределы Белого дома, где он в последние пять дней находился в самоизоляции.

Однако уже 30 июля тест на коронавирус Байдена опять показал положительный результат. В связи с этим было объявлено, что американский лидер снова возвращается на карантин и будет работать удаленно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как дрессировщик Эдгард Запашный пошутил на тему заявлений Белого дома о состоянии здоровья президента США.

+23° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
61.31
1.11 62.57
1.35
Большой любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

Последние новости

20:17
Какие изменения на лице укажут на рак желудка?
20:00
Большой любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022
19:55
«Реквием по Европе»: в Австрии предрекли политический закат «коллективному Западу»
19:37
Как синий свет влияет на скорое старение — результаты исследования
19:27
Американцы увидели плохой знак в новом положительном тесте Байдена на COVID
19:17
Морской центр имени Петра Великого открыл кружки по робототехнике и киберспорту

Сейчас читают

Анатолия Чубайса экстренно госпитализировали
При Украине такого не было: крымчане обратились к жителям Запорожья и Херсонщины
Mirror: Путин одной фразой на параде в День ВМФ посеял панику в Великобритании
Что нужно делать, если обгорел на даче

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год