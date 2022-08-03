Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России

Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза против России. Об этом в среду сообщило правительство страны — Федеральный совет.

«Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены», — написано в документе.

Правительство заявляет, что активы крупнейшего российского банка Сбербанк сейчас заморожены. Кроме того, он не может предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги. Кроме того, как отмечает Федеральный совет, ни одна из мер против России не направлена против сельскохозяйственной или пищевой продукцией между третьими странами и РФ.

В «Официальном журнале ЕС» было опубликовано постановление, согласно которому Евросоюз включил в седьмой пакет антироссийских санкций Сбербанк, Россотрудничество, фонд «Русский мир». Фонд поддержки публично дипломатии имени А. М. Горчакова, первого вице-премьера России Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, Владимира Рогова, а также некоторых силовиков и депутатов. В список также попали крымские чиновники.

Как ранее писал 5-tv.ru, министерство финансов США обновило список ограничений против России. Его пополнили 13 физических лиц и порядка 30 юридических.