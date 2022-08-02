США расширили санкционный список против России
В него вошли 13 физических лиц и порядка 30 юридических.
Фото: Depositphotos / artem_furman
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Министерство финансов США обновило санкционный список против России. Его пополнили 13 физических лиц и порядка 30 юридических. Информация обнародована на сайте ведомства страны.
Так, в новый перечень вошли, к примеру, глава холдинга «Фосагро» Андрей Гурьев, основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Также в списке — глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо плюс замглавы военно-гражданской администрации этого же региона Кирилл Стремоусов.
В реестре юрлиц упомянуты «Комитет спасения за мир и порядок», являющийся пророссийским исполнительным органом власти на территории Херсонской области Украины, и Зеленоградский нанотехнологический центр. Кроме того, рестрикции коснулись структур, связанных с инновационным центром «Сколково» в Подмосковье.
Известно, что в этот же день, 2 августа, санкции против России расширила Канада, в список включены 43 физлица и 17 юрлиц.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как антироссийские санкции вгоняют Европу в жесточайший кризис.
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