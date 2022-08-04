Все чаще слышны крики «Горько!»: как в Петербурге развивают свадебный туризм

Власти планируют разрешить проводить регистрацию бракосочетания в районе культурных достопримечательностей Северной столицы.

Петербург борется за звание свадебной столицы мира. В этом году число зарегистрированных там браков возросло на четверть. Причем, чтобы пожениться на берегах Невы на фоне открыточных видов и в романтической атмосфере города дворцов и мостов влюбленные едут из ближнего и дальнего зарубежья. Корреспондент «Известий» Максим Облендер услышал горько на разных языках.

Регистрация, бракосочетание — это по-русски, в Индии сказали бы «Виваха-ягья» — в переводе «свадебная церемония». Там тоже вот так обсыпают молодоженов лепестками роз на счастье.

При чем тут Индия? А при том, что эти болливудские танцы уже скоро можно будет увидеть на берегах Невы.

«В Индии существует целый ряд туристских организаций, которые под ключ делают большие семейные события, такие как свадьбы. Собственно, от них мы и получили эти предложения, эти вопросы. Они попросили давать им больше информации. Мы это сделали», — рассказал представитель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Презентация Петербурга свадебным агентствам Индии пришлась по душе, они уже предлагают полноценные веддинг-туры под ключ.

«Большинство организаторов свадеб выбрали проверенные страны, такие как Таиланд, Италия, Мальдивы. Но лично я считаю, что Россия богата культурой», — объяснила сооснователь свадебного агентства в Индии Трупти Шах.

Уже сейчас каждый восьмой брак в Петербурге заключают иностранцы. Нравится и молодоженам из российских регионов. На них приходится каждый третий брак в ЗАГСах Петербурга.

Над статусом звания еще и «свадебной столицы» городу любви осталось совсем немного поработать. По примеру Москвы разрешить регистрацию брака в парках, музеях и дворцах.

В Петербурге тоже есть множество мест, где пары хотели бы узаконить свои отношения, вот, например, Флажная башня. Красота! Но если сюда и приезжает регистратор, это всего лишь ведущая церемоний, а не сотрудница ЗАГСа. Получается брак уже заключен заранее, а все, что происходит тут, всего лишь красивая картинка для гостей».

«Не только бы музеи получали арендную плату, город какие-то платы получал, но и бизнес развивался бы: и рестораны, и вот эти компании, которые занимаются свадебным туризмом», — отметил депутат Законодательного собрания, председатель бюджетного финансового комитета Санкт-Петербурга Михаил Барышников.

Но прежде всего всех заботит романтика — прошло десять лет, а супругу экс-вратаря «Зенита» все так же радует их затейливое свадебное приглашение. Екатерина Малафеева говорит, у них даже вопроса не стояло, где праздновать.

«Была фотосессия в Летнем дворце, в Пушкине прогуливались просто. Это все гармонично смотрелось с нашей семьей, ну во-первых Слава, он всю жизнь играл за Петербург, за «Зенит“», — поделилась воспоминаниями супруга экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева.

И число свадеб растет: у звезд, у иностранцев, у гостей и жителей города. Если сравнить полугодие 2022-го, с первым полугодием 2021-го, можно точно сказать: «Горько!» в Петербурге кричали чаще.