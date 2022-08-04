Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Предателей нигде не любят»: Чулпан Хаматовой рекомендовали забыть о родине

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 60

Продюсер Дмитрий Ашуров посоветовал Чулпан Хаматовой забыть о России

«Предателей нигде не любят»: Чулпан Хаматовой рекомендовали забыть о родине

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Уехавшая в Латвию актриса рассчитывала на то, что ее встретят с распростертыми объятиями, однако русские для европейцев всегда будут чужими.

Актрисе Чулпан Хаматовой стоит подумать о том, чтобы забыть о возвращении в Россию. Таким мнением поделился музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров в интервью изданию Popcornnews.

«Хаматова сейчас жалуется, а все потому, что для европейцев мы всегда будем чужими, какой бы позиции мы не придерживались. К тому же предателей нигде не любят. Она думала, что ее там встретят с венками? Ну, возможно ее похвалили несколько раз, а через два денька уже послали. А кушать то хочется. Возвратиться в РФ она уже не сумеет — ей стыдно», — сказал он.

Кроме того Ашуров считает, что судьба актрисы могла бы быть намного лучше сегодняшнего ее положения, если бы она не покинула Россию после начала спецоперации и не критиковала российскую власть и русский народ в западных СМИ.

«Надо было просто не выносить сор из избы. Теперь придется идти до конца», — сказал он.

Чулпан Хаматова покинула РФ, перебравшись в Латвию. Осуждая спецоперацию, артистка отказалась от звания народной, посчитав его бредятиной.

Как известно, в Латвии звезда уже начала новую жизнь. Хаматова нашла новую работу — поступила на службу в один из местных театров, где играет насильников и жертв. За границей некогда любимица российской публики поселилась в собственном доме под Ригой. Помимо ролей в театре она соглашается на интервью и комментарии, лишь бы заработать. И однажды, видимо, изголодавшись по миллионным заработкам в России, заговорила о возвращении на родину.

Кроме того, она обвинила коллег по цеху в предательстве после своего отъезда. Защищаясь от справедливых упреков, она заявила, что помогала людям в ущерб себе, а теперь они с радостью ее критикуют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Goblin, раскритиковал позицию актрисы Чулпан Хаматовой о спецоперации. В YouTube-шоу «Сама Меньшова» известный актер дубляжа припомнил слова Хаматовой о том, что бойцы России будут сдаваться в плен из-за посещения театра. Также он задал ей несколько вопросов.

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