Пучков ткнул Хаматову носом в действия ВСУ: «Ты видела, как обращаются с пленными?»

Известный актер дубляжа эмоционально высказался в адрес сбежавшей из России актрисы театра.

Российский блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Goblin, раскритиковал позицию актрисы Чулпан Хаматовой о спецоперации. В YouTube-шоу «Сама Меньшова» известный актер дубляжа припомнил слова Хаматовой о том, что бойцы России будут сдаваться в плен из-за посещения театра. Также он задал ей несколько вопросов.

«А ты видела, как обращаются с русскими пленными? А вот украинские солдаты ходили в театр? Откуда в них вот это? А ты, Чулпан, убежав на ту сторону, понимаешь, что вот это поддерживаешь?» — недоумевает публицист.

Кроме того, Пучков подчеркнул, что деятели искусства делают Хаматовой скидку за счет того, что она актриса, о чем говорят прямо.

ЧулпанХаматова покинула РФ, перебравшись в Латвию. Осуждая спецоперацию, артистка отказалась от звания народной, посчитав его бредятиной. Психологи отмечали, что она обесценила собственные достижения, чтобы защитить свою психику. Также звезда говорила, что собиралась сменить страну еще до СВО, если все станет хуже. Кроме того, она обвинила коллег по цеху в предательстве после своего отъезда. Защищаясь от справедливых упреков, она заявила, что помогала людям в ущерб себе, а теперь они с радостью ее критикуют.

Несмотря на потоки обвинений родины, Хаматова задумалась о возвращении, ведь жизнь в Прибалтике оказалась куда менее прибыльной, чем она ожидала.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. На фоне текущих событий мир шоу-бизнеса разделился на тех, кто поддерживает действия властей и на тех, кто осуждает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Хаматова пожаловалась на предательство коллег из России.