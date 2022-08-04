Боевики обстреляли центр Донецка, где проходило прощание с Ольгой Качурой
Легендарная артиллеристка погибла при очередной атаке ВСУ в ДНР. Из здания, где планировалась траурная церемония, экстренно эвакуировали людей.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Боевики Вооруженных сил Украины обстреляли центр Донецка, где проходило прощание с легендарной артиллеристкой Ольгой Качурой. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.
По официальным данным, в здание театра, где планировалась масштабная траурная церемония попало не менее двух снарядов. Детали ЧП уточняются.
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