За время проведения спецоперации на Украине были ликвидированы наемники из целого ряда стран ЕС. Денацификация продолжается.

Группу испаноговорящих наемников уничтожили под Харьковом

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Под Харьковом уничтожена группа испаноговорящих наемников. Об этом сообщает РИА Новости. Артиллерия России, а также ЛДНР работала в населенном пункте Русская Лозовая. В конце июля в Харьковской области было уничтожено пять человек, а еще десять получили ранения.

Есть предположение, что наемники имели гражданство Испании, а обнаружить их удалось благодаря радиоперехвату. Затем глубинная разведка нашла скопление живой силы противника, по которому был нанесен удар. В Минобороны РФ подчеркивали, что иностранные наемники не являются комбатантами, и на них не распространяются нормы Женевской конвенции.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Власти ЛДНР обратились к Москве за помощью в защите мирного населения от геноцида со стороны Киева. Владимир Путин обратился к нации, подчеркнув, что ситуация на Незалежной продолжается уже в течение восьми лет. В Минобороны РФ также заявляли, что российские войска уничтожают военные объекты Украины с целью демилитаризации и денацификации страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что СКР установит причастных к зверскому убийству российских пленных солдатами ВСУ.

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