Власти России напоминают: подобные действия нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 1949 года.

СКР установит причастных к зверскому убийству российских пленных

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Следственный комитет России (СКР) установит причастность украинских военных (ВСУ) к расстрелу российских пленных. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Следователями принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих», — говорится в записи.

Речь идет о расправе над безоружными пленными бойцами России. Их расстреляли в районе Черниговщины и бросили на дороге. По предварительным данным, преступление было совершено в конце марта-начале апреля. Есть предположение, что к этому причастны боевики из «Правого сектора»*. Следствие отметило, что такими действиями украинская сторона нарушает требования Женевской конвенции от 1949 года об обращении с военнопленными.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Глава государства Владимир Путин в обращении к нации отмечал, что мирное население региона подвергается геноциду со стороны Киева в течение восьми лет. По заявлению Минобороны РФ, войска наносят удары по военной инфраструктуре Украины с целью снижения ее боевого потенциала. Конечная цель российских военных — освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российская ПВО отразила попытку ВСУ нанести удар по мосту в Херсоне.

* — запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.

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