«Старуха в Тайбэе» украла внимание: в КНР освистали Зеленского за желание говорить с Си Цзиньпином

Президента Украины не воспринимают не только лидеры государств, но и пользователи интернета.

Владимира Зеленского высмеяли читатели китайского издания «Гуаньча». Подобную реакцию вызвало желание украинского президента встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином по вопросам конфликта на Украине. В частности, китайские пользователи отметили несвоевременность высказываний лидера Незалежной на фоне скандала с Тайванем.

Комментаторы стали задавать вопросы Зеленскому. Вот один из них.

«Вот Россия явно поддерживает позицию Китая по Тайваню, а Украина?» — спросил пользователь «Тихая ночь».

Похоже, что следующий комментарий впрямую был направлен на то, чтобы оскорбить Владимира Александровича.

«Наши лидеры и дипломаты слишком заняты, чтобы встречаться с бездельниками», — написал «Свободная душа».

«Зеленский такой: я уже больше полугода хожу в футболочке и стал звездой мирового масштаба, почему за пару дней все внимание крадет 80-летняя старуха в Тайбэе?» — сыронизировал h200hh.

К слову, китайцы не единственные, кто критикует Зеленского. От этого не смогли удержаться и американцы. В частности, кое-кто из них выступил за то, чтобы президента Украины выпороли, а потом отправили на Восток страны, чтобы там он ответил перед «настоящим судом».

До этого председатель КНР в разговоре с президентом России Владимиром Путиным отмечал, что добиться урегулирования украинского кризиса должны все заинтересованные стороны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Зеленский настаивает на личных переговорах с Си Цзиньпином.

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