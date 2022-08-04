«Старуха в Тайбэе» украла внимание: в КНР освистали Зеленского за желание говорить с Си Цзиньпином
В КНР освистали Зеленского за желание говорить с Си Цзиньпином
Фото: Instagram* / zelenskiy_official
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Президента Украины не воспринимают не только лидеры государств, но и пользователи интернета.
Владимира Зеленского высмеяли читатели китайского издания «Гуаньча». Подобную реакцию вызвало желание украинского президента встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином по вопросам конфликта на Украине. В частности, китайские пользователи отметили несвоевременность высказываний лидера Незалежной на фоне скандала с Тайванем.
Комментаторы стали задавать вопросы Зеленскому. Вот один из них.
«Вот Россия явно поддерживает позицию Китая по Тайваню, а Украина?» — спросил пользователь «Тихая ночь».
Похоже, что следующий комментарий впрямую был направлен на то, чтобы оскорбить Владимира Александровича.
«Наши лидеры и дипломаты слишком заняты, чтобы встречаться с бездельниками», — написал «Свободная душа».
«Зеленский такой: я уже больше полугода хожу в футболочке и стал звездой мирового масштаба, почему за пару дней все внимание крадет 80-летняя старуха в Тайбэе?» — сыронизировал h200hh.
К слову, китайцы не единственные, кто критикует Зеленского. От этого не смогли удержаться и американцы. В частности, кое-кто из них выступил за то, чтобы президента Украины выпороли, а потом отправили на Восток страны, чтобы там он ответил перед «настоящим судом».
До этого председатель КНР в разговоре с президентом России Владимиром Путиным отмечал, что добиться урегулирования украинского кризиса должны все заинтересованные стороны.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Зеленский настаивает на личных переговорах с Си Цзиньпином.
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