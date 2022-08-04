Семья не так давно переехала из Башкирии, чтобы начать новую жизнь. К сожалению, этому не суждено было случиться.

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Жительница Уфы зарезала собственную дочь и свела счеты с жизнью. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места происшествия.

По данным Следственного комитета, жертве было 16 лет. На ее теле есть несколько колото-резаных ран. По одной из версий, женщина убила дочь, а после — совершила самоубийство. Все происходило в квартире на 24 этаже.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», — говорится в сообщении СКР.

Один из соседей прокомментировал случившееся.

«Это произошло два-три часа назад. Слышал то, что люди начали ходить в подъезде и все. Вышел на улицу, хотел в магазин сходить, а там… очень страшно было», — отметил мужчина.

Известно, что семья не так давно переехала из Башкортостана. У несчастной девушки была онкология.

Это уже не первый случай жестокого убийства подростков за последнее время. В Железногорске на берегу озера была обнаружена 16-летняя девушка. По данным следствия, она вышла из дома, чтобы отпраздновать День города. Парень жертвы находился в отъезде. Тревогу забили родственники после того, как она не вернулась домой.

Ранее 5-tv.ru том, что раскрыты жуткие детали убийства школьницы в Железногорске.

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