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Присыпали гравием: раскрыты жуткие детали убийства школьницы в Железногорске

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Никита Кротов
Никита Кротов Эксклюзив 160

Пропавшую в Железногорске школьницу нашли убитой на озере

Присыпали гравием: раскрыты жуткие детали убийства школьницы в Железногорске

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

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Молодой человек жертвы находился в другом городе. Родители забили тревогу, когда девушка не вернулась домой.

Пропавшую накануне 16-летнюю девушку из Железногорска нашли мертвой на берегу озера. Подробности произошедшего стали известны журналистам 5-tv.ru.

По версии следствия, девушка отправилась отмечать День города с подругами, а ночью ушла в неизвестном направлении. Правоохранители выяснили, что она стала жертвой преступления. Тело жертвы обнаружили в парке культуры и отдыха. Также о гибели школьницы сообщили на сайте поисково-спасательного отряда.

Друзья погибшей характеризуют ее как очень доброго и светлого человека. По их словам, парень жертвы находился в другом городе, когда все произошло.

«Маша очень доброй, веселой девочкой была, но ее, так называемые „друзья“, все время над ней издевались, насмехались, и обвиняли ее в том, что она играет на публику, когда она могла начать плакать, если ее кто-то обидит», — сказала подруга убитой.

Она подчеркнула, что школьнице не поступали никакие угрозы. По ее мнению, друзья сломали ее своим отношением.

«Я не знаю с кем она была в тот вечер, вполне возможно. Ведь все в одной компании. Но я не утверждаю, что она была с ними», — добавила собеседница.

Родители убитой девочки забили тревогу, когда она не вернулась домой. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что житель Петербурга убил и расчленил собутыльника электропилой.

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