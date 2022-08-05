По словам представителя МИДа, Белому дому придется отвечать за желание американского политика дергать Лаврова за одежду.

Мария Захарова метко подшутила над госсекретарем США на заседании Восточноазиатского саммита. Ранее Энтони Блинкен озвучил метафорическую угрозу — он «схватит» Сергея Лаврова за пуговицу и заставит отвечать на вопросы. Захарова в разгар саммита решила напомнить американскому представителю его опрометчивые слова. Она сфотографировала Лаврова и Блинкена за столом переговоров и спросила публику, «дотянется ли» американец до главы российского МИДа.

«Блинкен сидит в двух метрах от Лаврова. Думаете, дотянется до пуговицы Сергея Викторовича?» — написала в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства.

Кроме того, Мария Захарова попросила своих подписчиков не рассказывать ничего США, потому что их администрации придется отвечать за глупые высказывания Блинкена.

«Белому дому фотографию не показывайте. Во-первых, расстроятся, увидев Лаврова в гуще „изоляции“. Во-вторых, им надо будет историю с пуговицами как-то комментировать — отвечать, почему Госсекретарь не схватил российского министра за аксессуары», — прокомментировала Захарова.

Ранее 5-tv.ru приводил рассказ Марии Захаровой о павлинах, которые по всему миру преследуют Сергея Лаврова.