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«Есть еще брюки»: Захарова уколола Блинкена в ответ на идею ловить Лаврова за одежду

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Захарова съязвила в ответ на планы Блинкена поймать Лаврова за пуговицу

«Есть еще брюки»: Захарова уколола Блинкена в ответ на идею ловить Лаврова за одежду

Фото: MARTIAL TREZZINI / ТАСС

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Пресс-секретарь предложила ввести конкурс по хватанию элементов одежды в качестве альтернативы соломинкам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о поимке главы российского МИДа Сергея Лаврова за пуговицу.

«За галстук хватать не пробовали? Есть еще брюки, в конце концов. Надо будет в нашей Дипакадемии ввести спецкурс „Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки“», — отметила она в своем Telegram-канале.

Напомним, что об идее поймать главного российского дипломата за пуговицу заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Тогда он отметил, что госсекретарь собирается обсудить обмен заключенными в ходе министерской встречи АСЕАН в Камбодже.

Российская делегация в Пномпене тоже сатирически отреагировала на слова Кирби, указав на целостность и сохранность пуговиц и молний Сергея Лаврова.

Ранее Лавров объяснил поступок пикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она нанесла визит на Тайвань, несмотря на предупреждения Китая о жесткой ответной реакции, в случае пребывания спикера на острове без одобрения Пекина. Как заявил глава МИД РФ, это демонстрация стремления Вашингтона доказать свою безнаказанность и вседозволенность. Как рассказал 5-tv.ru, Пелоси покинула Тайвань, раздав «печеньки».

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