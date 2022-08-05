В Минцифры исключили замедление мобильного интернета в России

Весной многие производители перестали заключать контракты с нашей страной.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde/face to face; 5-tv.ru

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Мобильный интернет в России замедлять не будут. Об этом «Известиям» рассказали в Минцифры.

Изначально риск таких мер был из-за проблем с поставками оборудования для сотовых сетей из-за границы. Весной многие производители перестали заключать контракты с нашей страной.

Но, как выяснилось, во-первых, запасов привезенного ранее оборудования хватит, минимум, на полгода. А во-вторых, за это время в России планируют запустить производство собственных деталей. Но это не отменяет поисков новых деловых партнеров за рубежом. Решать проблему хотят комплексно.

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