Певица давно покинула родину, ради которой на кон поставила всю свою карьеру. Между тем, критиковать Россию, где годами зарабатывала миллионы, не перестала.

Ярая патриотка Лобода поменяла Украину на другую страну

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Не поддержавшая спецоперацию Светлана Лобода променяла Украину на другою страну — Латвию. Еще недавно певица защищала свою родину и ее граждан, поставив на кон славу и огромные заработки в России. Осуждая действия страны, артистка сначала демонстративно уехала на Мальту, откуда делала критические высказывания против спецоперации. Следующим пунктом назначения стала родная Украина, но почему-то надолго она там не задержалась.

Как оказалось, исполнительница хита «Твои глаза» уже давно обосновалась в Риге, где она чувствует себя в своей тарелке. Певице нравятся и местные жители, и колорит, и еда.

«В последнее время я живу в Риге. Уже довольно много месяцев. Я уже свыклась с этим городом. Уже как-то срослась, потому что мне важно ощущать себя гармонично в том городе, в котором я нахожусь. Здесь довольно приятные люди и довольно вкусная еда, что для меня тоже важно», — цитирует певицу Teleprogramma.pro.

По словам артистки, первое место в Риге, где она побывала, церковь святого Петра. Оно настолько пришлось по душе Светлане, что совсем скоро она сняла здесь клип для своей песни.

«Я подумала, какое хорошее место. Как было бы здесь хорошо какое-нибудь видео снять. И буквально через полтора месяца мы снимали наше видео на песню „Молитва“ в этой церкви», — поделилась певица.

Она выразила уверенность в том, что самые сильные желания обязательно сбываются. Главное — верить и надеяться.

«Мысль, которую ты запускаешь в космос, имеет место работать», — заверила Лобода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Лобода отказала дочерям в желании возвращаться в Россию.

+28° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
60.26
0.02 61.09
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 5 августа

Последние новости

16:02
Дрожжина пропустила суд по громкому делу с наследством Баталова из-за тяжелой болезни
15:52
В Минсельхозе допустили снижение планов по экспорту зерна на мировые рынки
15:40
Достанется всем: Китай введет санкции против Пелоси и всей ее семьи
15:30
ТОП-10 популярных блюд в разных странах
15:25
В Сочи началась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана
15:24
Нет однополярному миру: саммит АСЕАН с Лавровым вскрыл слабости США

Сейчас читают

Диетолог Соломатина: пиво в жару обезвоживает и вредит организму
Разрушены палаты, пробита крыша: ВСУ нанесли прицельный удар по больнице Донецка
Потеряла ребенка на съемках и не стала мамой к своим 50: что случилось с актрисой Колгановой
ТОП-8 лучших плодово-ягодных кустарников для дачи

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год