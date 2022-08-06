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Актриса Анастасия Меськова рассекла голову, спасая ребенка в бассейне

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 23

О страшном происшествии артистка рассказала в социальных сетях.

Актриса Анастасия Меськова рассекла голову, спасая ребенка в бассейне

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Актриса Анастасия Меськова сейчас находится в одной из больниц. Она получила серьезную травму, спасая ребенка в бассейне. Об этом артистка сообщила в своем личном блоге.

«Дорогие друзья! пропала потому, что со мной произошел несчастный случай. Спасала из бассейна ребенка, поскользнулась при прыжке и сильно рассекла голову. Сейчас все самое страшное позади, и меня вроде бы выписывают из больницы», — рассказала Меськова.

instagram* / anastasiameskova

Поклонники актрисы пожелали ей скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Они выразили надежду, что все прошло без последствий.

Анастасия Меськова играла в таких сериалах, как «Сладкая жизнь», «Троцкий» и «Метод Фрейда». У артистки двое сыновей — Василий и Савелий. Пару лет назад она рассталась с отцом младшего ребенка, бизнесменом по имени Александр. Сама Меськова не любит комментировать перемены в личной жизни.

Как ранее писал 5-tv.ru, актриса Кристина Асмус получила травму во время выступления на сцене. Артистка рассказала, что серьезно повредила ногу. Также она отметила, что за ней присматривает молодой любовник.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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