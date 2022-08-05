Отлаженным механизмам американская дипломатия предпочитает громкие и пустые заявления, уход от ответственности или банальное бегство.

Мир больше не хочет жить по однополярному сценарию США и Европы. Очередным подтверждением этому стала встреча министров иностранных дел стран Юго-Восточной Азии. Все внимание участников саммита в Камбодже было приковано к главе российского МИДа. И американскому госсекретарю, который грозился схватить Сергея Лаврова за пуговицу. Удалось это или нет — расскажет Антон Золотницкий.

Сергей Лавров на саммите в Камбодже

Вообще в Камбодже сезон дождей, но с утра в Пномпене погода ясная. Чего нельзя сказать о международной обстановке. Саммит АСЕАН проходит на фоне беспрецедентных попыток США дестабилизировать ситуацию в регионе. И потому площадка для мирного диалога сейчас особенно важна.

Этого явно не хотят понимать на Западе. Там пытались сорвать визит Сергея Лаврова и оказывали давление на организаторов саммита. Но азиатские политики не поддались. Сотрудничество в формате Россия — АСЕАН здесь высоко ценят.

График российской делегации на площадке расписан буквально по минутам. Двусторонние встречи и общие заседания следуют друг за другом. Нужно не ошибиться залом и везде успеть — приходится быстро преодолевать приличные расстояния.

Вот и подставку для российского флага возят на отельной тележке. С точки зрения Запада, изоляция России выглядит именно так. Накануне Сергей Лавров успел выступить на министерской конференции, а еще встретиться с премьер-министром Камбоджи и главой дипломатии Лаоса. Сегодня программа еще более представительная — беседа с коллегой из Китая. Для министров эта встреча уже третья за месяц. Сейчас повод — та вседозволенность, которую пытается утвердить Вашингтон.

«Американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности. Точно так же, как они решили сделать из Украины угрозу для РФ. Точно так же и в случае с визитом госпожи Нэнси Пелоси на Тайвань они проигнорировали все свои собственные принципы», — заявил глава российского ведомства.

Провал американской политики

И это не может не волновать все государства региона. Оттого особую значимость приобретает встреча министров стран-членов Восточного Азиатского саммита. В этом формате участвуют, в том числе, США и Россия. И вот Сергей Лавров и Энтони Блинкен не просто за одним столом — практически соседи. А ведь еще вчера в Белом доме грозились «поймать Лаврова за пуговицу» для разговора о судьбе осужденной в России баскетболистки Бриттни Грайнер. Впрочем, на пресс-подходе главы российского МИД все пуговицы на месте.

«Мы сидели с ним через одного за столом дискуссии. Не видел, чтобы был заинтересован меня за что-то там ловить. Касательно лиц, которые за что-то осуждены. Есть официальный канал, он сохраняет актуальность», — добавил Лавров.

Сергей Лавров подчеркивает: отлаженным механизмам американская дипломатия предпочитает громкие и пустые заявления, уход от ответственности или банальное бегство. Еще вчера Блинкену пытались задать вопрос про тайваньский демарш Нэнси Пелоси. А сегодня — про нездоровое влечение к пуговицам российского министра.

Оба вопроса Блинкен, разумеется, оставил без внимания. Что проигнорировать точно не выйдет, так это провал той самой международной «изоляции» России. Вслед за успешным африканским турне Сергея Лаврова Азия тоже доказывает, что не готова следовать за однополярной линией США и Европы.