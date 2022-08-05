Виктор Орбан в ходе визита в США выступил за увеличение в мире «Чаков Норрисов»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Глава венгерского правительства в речи на съезде республиканцев выступил в защиту многовековых традиций.

Венгерский премьер разгромил западные ценности, особенно нетрадиционные. Причем, сделал это в Соединенных Штатах. Выступая на съезде республиканцев Виктор Орбан сначала обвинил Запад в затягивании конфликта на Украине, но и этого ему показалось — мало.

«Мы решили, что нам не нужно больше гендеров, нам нужно больше рейнджеров. Меньше трансвеститов — больше Чака Норриса!» — гордо заявил с трибуны глава венгерского правительства.

Орбан упомянул голливудскую звезду неслучайно. Он познакомился с Норрисом четыре года назад, когда актер приезжал с женой в Будапешт. С тех пор они стали добрыми друзьями. 78-летний Норрис придерживается консервативных взглядов. На выборах 2016 года он поддерживал Трампа.

+28° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
60.26
0.02 61.09
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 5 августа

Последние новости

17:28
Жительница Сахалина метнула в мэра плесневелый ботинок и получила квартиру
17:23
Политолог: Зеленский боится переворота, но США натянули ниточки
17:19
Путин подписал указ о спецмерах в энергетике к недружественным странам
17:18
На Запорожской АЭС после обстрела ВСУ возник пожар
17:15
Меньше гендеров, больше рейнджеров: Орбан в США разгромил западные ценности
17:12
Откусанное ухо и море слез: четырехлетнюю девочку чудом спасли от собаки в Хакасии

Сейчас читают

Диетолог Соломатина: пиво в жару обезвоживает и вредит организму
Дилетанты «за рулем» и солдаты в истерике: слиты данные о состоянии ВСУ
Потеряла ребенка на съемках и не стала мамой к своим 50: что случилось с актрисой Колгановой
ТОП-8 лучших плодово-ягодных кустарников для дачи

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год